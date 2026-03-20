В Казахстане принято решение о проведении срочной вакцинации сельскохозяйственных животных на фоне ухудшения эпизоотической ситуации в России. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передает informburo.kz
Почему приняли решение о вакцинации
По словам Бозумбаева, на прошлой неделе было утверждено постановление о закупке необходимых вакцин по линии Министерства сельского хозяйства. Планируется, что вакцинацией будет охвачен весь скот.
Усилены меры на границе
В стране также усилены меры ветеринарной безопасности, особенно в приграничных регионах. В настоящее время Минсельхоз активно работает над реализацией этих мероприятий.
Ситуация в Казахстане
Как подчеркнул вице-премьер, серьёзных случаев заражения животных в Казахстане на данный момент не выявлено.
Что происходит в России
Поводом для принятия мер стала ситуация в Новосибирской области России, где с января в пяти районах введён карантин из-за распространения пастереллёза. В регионе проводится массовый убой скота.
Отмечается, что инфекция считается лечимой, однако власти приняли решение о жёстких мерах для предотвращения её распространения.
