В Казахстане принято решение о проведении срочной вакцинации сельскохозяйственных животных на фоне ухудшения эпизоотической ситуации в России. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передает informburo.kz

Почему приняли решение о вакцинации

По словам Бозумбаева, на прошлой неделе было утверждено постановление о закупке необходимых вакцин по линии Министерства сельского хозяйства. Планируется, что вакцинацией будет охвачен весь скот.

Усилены меры на границе

В стране также усилены меры ветеринарной безопасности, особенно в приграничных регионах. В настоящее время Минсельхоз активно работает над реализацией этих мероприятий.

Ситуация в Казахстане

Как подчеркнул вице-премьер, серьёзных случаев заражения животных в Казахстане на данный момент не выявлено.

Что происходит в России

Поводом для принятия мер стала ситуация в Новосибирской области России, где с января в пяти районах введён карантин из-за распространения пастереллёза. В регионе проводится массовый убой скота.

Отмечается, что инфекция считается лечимой, однако власти приняли решение о жёстких мерах для предотвращения её распространения.

