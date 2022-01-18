В Казахстане проверяют четыре крупные сети АЗС

Расследование проводится в отношении четырех крупных сетей АЗС в Казахстане. Об этом сообщил глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, передает Tengrinews.kz.

По данным Жумангарина, на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли проводится 12 расследований. В их числе четыре крупные АЗС: ТОО «Гелиос», ТОО Sinooil, ТОО «Газпромнефть-Казахстан», ТОО PetroRetail.

Он сообщил, что на временной основе на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на сжиженный нефтяной газ (автогаз) с учетом отдаленности административных единиц: запад — 50 тенге, юг — 60 тенге, север, восток — 60-70 тенге.

«Агентство на ежедневной основе проводит мониторинг отпускных цен сжиженного нефтяного газа. В случае установления фактов превышения временных предельных цен направляются предписания о необходимости снижения цен. В случае неисполнения налагается административное взыскание», — сказал Жумангарин на заседании правительства.

По его словам, в случае значимых ценовых колебаний и неблагоприятных тенденций в экономике агентство выражает готовность устанавливать в качестве временной меры государственное ценовое регулирование на отдельных товарных рынках.

Он добавил, что совместно с Министерством энергетики достигнута договоренность с производителями газа о компенсации ими розничным реализаторам газа разницы между старой и новой оптовой ценой.

«Совместно с Генеральной прокуратурой назначены расследования в отношении шести оптовых реализаторов СНГ — АО «КазМунайГаз», ТОО Petrosun, АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ» — по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен и 180 субъектов рынка розничной реализации сжиженного нефтяного газа», — сообщил Жумангарин.

По его данным, предварительные результаты расследования показали, что основной причиной роста цен явилось несовершенство механизма ценообразования на электронной торговой площадке.

«В этой связи в прошлом году внесены изменения в законодательство «О газе и газоснабжении» и Главой государства 30 декабря 2021 года подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных», и уже в этом году реализация сжиженного нефтяного газа переходит на товарные биржи и будет находиться на постоянном контроле. Проводится расследование в отношении организатора торговой площадки АО «Товарная биржа ЕТС» по факту неисполнения уведомления», — добавил Жумангарин.

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