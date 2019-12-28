В Казахстане проверят все авиакомпании

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Алматы, в ходе которого поручил проверить все авиакомпании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе совещания Президент дал следующие поручения:

— обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета;

— принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами;

— провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности.

Генеральной прокуратуре и МВД поручено в рамках возбужденного уголовного дела принять меры по выявлению причин и условий, способствовавших авиакатастрофе, и привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости к границе аэропорта Алматы.