В Казахстане проживают 44 тысячи долларовых миллионеров – исследование

Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал очередной обзор Global Wealth Report 2024. Согласно этому отчету, в Казахстане в 2023 году было более 44 тысяч долларовых миллионеров, а через пять лет их может стать больше на 37%, сообщает Zakon.kz.

В докладе аналитиков UBS сообщается важная новость: мир восстановился после пандемии Covid-19, и общее благосостояние домохозяйств на планете в 2023 году выросло на 4,2% в долларовом выражении.

Понятно, что этот рост обеспечивается богатыми странами, но тенденция очевидна. Отмечается, что в 2023 году лучше всех жили жители региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка – географическая группа и аббревиатура, используемая глобальными корпорациями для определения региональной деловой активности. – Прим. ред.) – там приходилось по 166 тысяч долларов в год в расчете на взрослого человека. Далее следует население Азиатско-Тихоокеанского региона (156 тысяч долларов) и жители двух американских континентов (146 тысяч долларов).

Швейцария остается страной с самыми богатыми жителями (709,6 тысячи долларов на взрослого человека), второе место занимает Люксембург (607,5 тысячи). На третьем месте – Гонконг (582 тысячи), на четвертом – США (564,9 тысячи). При этом на Соединенные Штаты приходится 38% общемирового числа миллионеров.

Великобритания, по прогнозам экспертов UBS, потеряет наибольшее количество богатых людей в следующие пять лет среди всех стран мира. Их число снизится на 17% – с 3,06 млн в прошлом году до 2,54 млн в 2028 году.

В России в 2023 году насчитывалось более 381,7 тысячи миллионеров. Ожидается, что их число увеличится почти до 461,5 тысячи в 2028 году.

Аналитики UBS также утверждают, что с точки зрения распределения богатства, измеряемого коэффициентом Джини (статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по какому-либо изучаемому признаку), страной с наименьшим неравенством является Бельгия. Там в общей массе достаточно богаты все.

Интересно, что в прогнозе до 2028 года по динамике роста числа долларовых миллионеров Казахстан занимает третье место после Тайваня (47%) и Турции (43%). В Казахстане рост составит, по данным специалистов швейцарского финансового холдинга, 37%. Количество миллионеров в нашей стране в 2028 году может вырасти с 44 307 до 60 874 человек.

В докладе UBS содержится утверждение, что все данные взяты из открытых источников.

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