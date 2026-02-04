USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

В Казахстане расширили права отцов: декрет пойдёт в стаж для пенсии

В Казахстане внесены изменения в социальное законодательство, касающиеся пенсионного обеспечения и трудовых гарантий для родителей. Поправки приняты в рамках закона, реализующего нормативное постановление Конституционный суд Республики Казахстан.

Декрет неработающих отцов будут учитывать при назначении пенсии

Согласно новым нормам, период фактического ухода за малолетними детьми теперь будет засчитываться в трудовой стаж неработающим отцам при назначении пенсионных выплат по возрасту. Соответствующие изменения вносятся в Социальный кодекс и направлены на обеспечение равных социальных прав родителей независимо от пола.

Защита трудовых прав одиноких родителей

По предложению депутатов установлен запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя в отношении одиноких родителей, независимо от их пола. В связи с этим в законодательстве термин «одинокие матери» заменён на универсальное понятие «одинокий родитель».

Новые полномочия маслихатов

Кроме того, расширена компетенция маслихаты. Местные представительные органы смогут разрабатывать и утверждать правила присвоения звания «Почётный гражданин области, города или района» на основе типовых положений.

Принятые изменения направлены на усиление социальной защиты семей, поддержку института родительства и совершенствование системы местного самоуправления.



