В Казахстане расширят категорию льготников, кто может не платить за проезд по платным дорогам

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в 2020 году инициировало проект закона, предусматривающий поправки льготного проезда по платным участкам автодорог. Документ предполагает увеличение списка льготников, передает zakon.kz.

Проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

Так, в категорию лиц с льготным проездом по платным участкам республиканских дорог планируется включить ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним.

На сегодняшний день пользователи, проживающие в населенных пунктах, прилегающих к платной автомобильной дороге, имеют возможность годового тарифа в размере 1000 тенге для перемещения в пределах одного района.

Освобождены от оплаты за проезд автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, организации скорой медицинской помощи, противопожарные службы, аварийно-спасательные службы, патрульная полиция и военная техника, — сообщили в МИИР РК.

Напомним, в текущем году внедряется платность на автодорогах протяженностью 5,8 тыс. км на участках дорог Шымкент — гр. Узбекистана, Уральск — гр. РФ (Саратов), Уральск — гр. РФ (Самара), гр. РФ (Оренбург) – Актобе, Щучинск-Петропавловск, Костанай — гр. РФ (Троицк), Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Капшагай – Талдыкорган, Атырау-Бейнеу-гр. Узбекистана, Карабутак – Кызылорда, Актобе – Уральск, Актау – Бейнеу, Нур — Султан – Костанай, Павлодар — гр. РФ (Омск), Нур-Султан – Павлодар, Павлодар — Семей – Калбатау.

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