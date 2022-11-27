В Казахстане рассказали новые подробности о переходе на код +997

В министерстве цифрового развития рассказали LS подробности перехода на новый телефонный код +997.

По информации ведомства, в настоящее время вопрос перехода на международный телефонный код прорабатывается в соответствии с рекомендациями и правилами ITU*, передает lsm.kz

«В случае перехода на новый код казахстанцы смогут записывать новые номера по +997, действующий код «+7» и «8» будут неактуальными», – рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что процесс будет включать переходный период и двухлетний срок с возможностью параллельного набора существующего формата («+7» и «8»).

Ранее LS сообщал, что Казахстан полностью перейдет на новый телефонный код +997 к январю 2025 года. Иными словами, переходный период должен начаться в 2023 году. Код +997 Казахстан зарезервировал в 2021 году.

Источник: https://lsm.kz/abonent-997

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