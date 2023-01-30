Ранняя диагностика «хромает». Число детей с аутизмом растёт в Казахстане

В Казахстане растет число детей с диагнозом «расстройство аутистического спектра», проще говоря, с аутизмом.

Если в 2018 их было чуть более четырех тысяч, то уже в 2022 более восьми тысяч. Самый острый вопрос, который хромает не только в нашем регионе, но и в целом по всей стране — это ранняя диагностика. Зачастую участковые педиатры или невропатологи просто не обращают внимание на то, что ребенок развивается не по возрасту.

«В принципе, первые звоночки можно замечать именно в год, когда мы уже понимаем, что ребенок должен отзываться на имя, «дай-возьми», реагировать на родителей. Его интересуют дети, интересует что-то новое, имитация жестов. Ребенок мультик смотрит, мелодия какая-то, коррекционная ритмика заиграла — ребенок в принципе встает, повторяет самостоятельно. Она тоже там от двух лет формируется первая имитация жестов», — говорит клинический психолог Екатерина Салимгереева.

Если всего этого нет, необходимо обращаться к специалистам. Однако вместо этого, чаще всего родители начинают искать причины.

«Здесь сейчас очень много различных версий, но сказать, что 100% есть одна версия, в которой все сходятся, нет. Есть причины генетические, есть биологические, есть поствакцинальные, опиоидные, это когда мама в период положения принимала какие-то серьезные препараты обезболивающие», — говорит психолог.

В Костанае работают два объединения для родителей детей с расстройством аутистического спектра. Они стараются помогать друг другу, делясь контактами специалистов и обмениваясь эффективными методиками коррекций.

«Мы на уровне общественных объединений, родительского сообщества пытаемся поддержать, но само общество еще не готово к тому, чтобы принимать этих детей в общественных местах, тех же автобусах, супермаркетах. Поэтому родители в большинстве своем, они не выводят детей в общество», — отметила руководитель ОО «Родителей детей ОВЗ «STOP AUTISM» Шнар Жалмухамедова.

Значительно облегчить жизнь родителям, говорит Шнар Жалмухамедова, мог бы центр дневного пребывания. Мамы смогли бы устроиться на работу, а дети развиваться. Намерение о его открытии было анонсировано несколько лет назад. Его собирались организовать в здании бывшего бизнес колледжа. Однако этого не случилось до сих пор.

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