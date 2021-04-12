В Казахстане растет число смертей от COVID-19

Несмотря на низкую занятость коек, по стране растет количество госпитализируемых больных, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

По занятости коек в РК на 12 апреля развернуто 30 109 инфекционных коек, занятость составляет 41%. Резервный фонд составляет 32 065 коек. Так, прогрессивная высокая занятость инфекционных коек отмечается в Алматинской области, Алматы и Нур-Султане. При этом дополнительный резерв коек в городах Нур-Султан и Алматы составляет порядка 1200 коек в каждом городе. Следует отметить, что несмотря на показатели низкой занятости коек по стране сегодня в 2,6 раза возросло количество госпитализируемых больных с 4 713 на 12 марта до 12 349 – 12 апреля, — сообщил Алексей Цой.

Он добавил, что количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 2 752, занятость – 27%. Высокая занятость реанимационных коек отмечается в Нур-Султане – 66%, Алматы – 50%. Количество пациентов в отделениях реанимации увеличилось в 2,4 раза.

Наряду с ростом заболеваемости отмечается рост числа летальных случаев. Так, по стране с февраля число умерших от КВИ выросло в 1,4 раза. При этом 57% летальных случаев приходится на Нур-Султан, Алматы, Алматинская область. С учетом складывающейся ситуации по всей стране принимаются дополнительные ограничительные меры. Учитывая ухудшение эпидситуации, акимам регионов необходимо обеспечить постоянный мониторинг ситуации, оперативно реагирование и принятие профилактических и противоэпидемиологических мер, — уточнил министр.

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