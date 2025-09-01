За восемь месяцев текущего и прошлого года департамент по противодействию киберпреступности МВД провел анализ ситуации с интернет-мошенничествами. Одним из тревожных наблюдений в 2025 году стало заметное снижение возраста пострадавших, передает Polisia.kz. Если в прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около 2 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет, то в этом году их количество достигло до 3 000. Также в группу риска входят граждане старше 60 лет. Это свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми для киберпреступников остаются именно молодежь и пожилые люди. — Все чаще в подобных преступлениях участвуют так называемые «дропы» — это обычные граждане, которые по разным причинам передают свои банковские карты мошенникам. Через эти карты преступники обналичивают похищенные денежные средства. Напоминаем, с 15 сентября вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Теперь за предоставление своих банковских карт третьим лицам будет предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание до семи лет лишения свободы, — отметил заместитель начальника управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Асет Жукенов.
