В Казахстане растет смертность от коронавируса за сутки

За сутки в Казахстане скончались от коронавируса 20 человек, от пневмонии пять, сообщает zakon.kz.

На 11 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 094 человека (40 692 КВИ+ и 402 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 068 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 026 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 802 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 186 пациентов, на аппарате ИВЛ – 105 пациентов, — сообщили в министерстве здравоохранения.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 9 мая 2021 года зарегистрировано 7 новых случая заболевания, 5 случай с летальным исходом. Выздоровели 48 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших — 53 571, случаев с летальным исходом — 837, всего выздоровели – 52 332 человек, — сообщили в ведомстве.

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