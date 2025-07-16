Сегодня все громче звучат вопросы: есть ли у призывников выбор? Одним из возможных вариантов, который обсуждают в публичном поле, стала Военно-техническая школа министерства обороны (ВТШ), предлагающая платное обучение. Насколько эта форма подготовки может рассматриваться как альтернатива срочной службе — разбирался корреспондент inbusiness.kz.

По информации Министерства обороны, в Казахстане нет альтернативной гражданской службы в классическом понимании, как это реализовано в некоторых европейских странах. Вместе с тем, определённые категории граждан могут пройти обучение в Военно-технической школе Министерства обороны РК на платной основе — это может рассматриваться как возможная альтернатива.

«Категория граждан, имеющих право на обучение в ВТШ МО РК по программе подготовки военно-обученного резерва, — призывники в возрасте от 24 до 27 лет, годные или ограниченно годные по состоянию здоровья к воинской службе, в том числе имеющие отсрочку от призыва на воинскую службу», — пояснили в минобороны.

Обучение в Военно-технической школе проводится на добровольной и платной основе. Стоимость курса составляет 390 тысяч тенге. Подготовка ведётся по 29 военно-учётным специальностям, среди которых — стрелок, снайпер, пулемётчик, оператор БПЛА, сапёр, химик-разведчик и другие.

Как уточнили в Министерстве обороны, средства, полученные от платного обучения, направляются на оплату труда преподавателей, приобретение обмундирования, постельных принадлежностей и средств гигиены. Кроме того, финансируются банно-прачечное обслуживание, содержание и ремонт учебных корпусов, а также оплата коммунальных услуг и налогов.

Государственная услуга предоставляется в два этапа:

Рассмотрение заявления на обучение. Непосредственно образовательный процесс, который длится 42 рабочих дня с момента начала занятий.

Курсы проводятся в филиалах ВТШ, расположенных в 13 городах: Алматы, Актобе, Атырау, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте и Кокшетау. Наибольшее число обучающихся традиционно поступает из Алматы и Алматинской области.

Для каждого региона ежегодно определяется план набора, исходя из возможностей подготовки военнообученного резерва.

С 2021 по 2024 год обучение в ВТШ прошли 18 106 человек, получившие военные билеты:

2021 год — 4133 человека;

2022 год — 4391;

2023 год — 4590;

2024 год — 4992.

На 2025 год запланирована подготовка еще 4450 человек. Средний возраст поступающих — 24-26 лет.

Для сравнения: в 2024 году на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек, а в 2025 году планируется призвать 42 тысячи. При этом отсрочку от службы в 2025 году получили свыше 300 тысяч человек. Основные причины — продолжение обучения (около 289 тысяч), семейные обстоятельства (около 31 тысячи) и состояние здоровья (более 13 тысяч). Информация об освобождении от службы по медицинским показателям не подлежит публикации в СМИ.

По завершении курса, после успешной сдачи итоговых экзаменов, участники получают сертификат, подтверждающий окончание обучения по выбранной военно-учетной специальности. Затем им выдают военный билет установленного образца — это происходит через территориальный военкомат или Центр обслуживания населения.

После этого выпускники зачисляются в мобилизационный резерв. Кроме того, каждый из них получает право в дальнейшем пройти службу по контракту.

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