В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А

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С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, сообщает Минздрав РК.
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А
Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.
ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ А
Симптомы заболевания — повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.
Инкубационный период — от 14 до 35 дней.
Больной Гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов
ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А
Вакцинации подлежат:
— дети в возрасте двух лет;
— контактные лица в очагах инфекции.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ГЕПАТИТОМ:
-мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;
-не пить некипяченую воду из открытых водоемов и не мыть ею фрукты и овощи;
-не купаться в загрязненных водоемах.