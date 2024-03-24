В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А

С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, сообщает Минздрав РК.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А

Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ А

Симптомы заболевания — повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.

Инкубационный период — от 14 до 35 дней.

Больной Гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов

ВАКЦИНАЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А

Вакцинации подлежат:

— дети в возрасте двух лет;

— ⁠контактные лица в очагах инфекции.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ГЕПАТИТОМ:

-⁠мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;

-не пить некипяченую воду из открытых водоемов и не мыть ею фрукты и овощи;

-не купаться в загрязненных водоемах.

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