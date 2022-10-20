В Казахстане растёт число уклонистов от службы в армии. Военкоматы привлекают полицию к розыску призывников

В Казахстане свыше 35 тысяч человек уклоняются от армии. Представители местных властей разыскивают граждан, которые скрываются от военных комиссариатов. Теперь для их выявления проводят специальные рейды, сообщает «31 канал».

В Петропавловске из почти 9 тысяч граждан, которые стоят на воинском учёте, лишь 518 пожелали выполнить долг перед Родиной, передает informburo.kz Половину призывников временно освободили в связи с учёбой, а 511 уклонистов объявили в розыск. Среди них есть и те, кто уехал из Казахстана за границу, чтобы не служить.

«180 человек покинули Казахстан. Граждане идут на разные действия и уловки, чтобы избежать армии. Много тех, кто не проживает по месту регистрации и месту жительства. Родители, близкие максимально скрывают их», – сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

Представители местного комиссариата вынуждены организовать рейды с участием правоохранительных органов, потому что не могут вручить повестки призывникам лично.

В Министерстве обороны сообщили, что такая ситуация повторяется каждый год. Например, во время весеннего призыва были обнаружены и привлечены к административному штрафу 3 тысячи уклонистов. В Минобороны предупреждают, что для граждан, отказывающихся служить в армии, предусмотрена и уголовная ответственность.

«За невыполнение обязанностей по постановке на воинский учёт были привлечены к административной ответственности более 1 тысячи человек, за уклонение от медицинской проверки – около 200 человек, за умышленную порчу или утерю документов воинского учёта – более 1 тысячи человек», – сообщил старший офицер главного штаба Вооружённых сил Казахстана Руслан Тапашев.

Сейчас для привлечения граждан к срочной военной службе рассматриваются предложения о льготах. Обсуждаются предложения о бесплатном обучении в высших учебных заведениях.