В Казахстане растёт число заболевших скарлатиной. Дети в группе риска

Согласно статистике Министерства здравоохранения РК, в стране растёт число заболевших скарлатиной. С начала 2022 года заразились 7483 казахстанца. 713 случаев зарегистрировали в ноябре, а в декабре – на 55 случаев больше, передает informburo.kz

Около 90% пациентов – дети до 14 лет. Заболевание передаётся воздушно-капельным путём. Вакцины от него нет.

«Мы видим сезонный рост всех вирусных инфекций, в том числе гриппа, риновируса. Все сезонные вирусные инфекции, по сравнению с прошлым годом, подняли голову, учитывая, что сейчас нет ограничительных мероприятий, люди не носят маски. Грипп А и Б у нас зарегистрирован. Каких-то других видов гриппа нет. Кроме вирусных инфекций растёт число сезонных бактериальных инфекций. Даже если сравнивать с допандемийным периодом, мы видим рост детской капельной скарлатины«, – рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният.

Она считает, что это связано с карантином: дети, которые два года были изолированы от внешней среды, сейчас активно знакомятся с новыми инфекциями и формируют иммунитет.

Бактерия, а не вирус

Доцент кафедры детских инфекционных болезней Казахского национального медицинского университета (КазНМУ) Марина Головенко рассказала Informburo.kz, что такое скарлатина и чем она опасна.

«Первыми вспышку скарлатины ощутили детские инфекционисты, педиатры и врачи общей практики. Это острое бактериальное заболевание, для которого характерна высокая температура, сыпь и боль в горле. Возбудитель – бета-гемолитический стрептококк сопровождает человечество практически всю историю существования. Скарлатина опасна тем, что при иммунном ответе выработка антител может быть избыточной и привести к аутоповреждениям: в тяжёлых случаях могут возникнуть поражения сердца, суставов или почек«, – сообщила Марина Головенко.

Так что скарлатина – достаточно серьёзное заболевание, которое требует адекватного и своевременного лечения антибиотиками. Очень важно подобрать правильный препарат и определить длительность курса, а сделать это может только специалист.

При чём тут Covid-19

Доктор Головенко считает, что рост заболеваемости связан с необоснованным назначением антибиотиков в период пандемии.

«В первую очередь это обусловлено избыточным и необоснованным назначением антибиотиков, которое мы видели при лечении Covid-19. Тогда практически каждый получал по два-три вида антибиотиков, даже если они были не нужны. Пандемия стала последней каплей. Теперь актуальна тема мультирезистентных бактерий, которые устойчивы ко всем антибактериальным препаратам. И то, что у нас поднялся сейчас рост заболеваемости, – результат этой ситуации», – подчеркнула инфекционист.

Если мы продолжим применять антибиотики при вирусных инфекциях, то станем беззащитны перед бактериальными, предупредила специалист.

Насколько заразна скарлатина

Возбудителем является бактерия, а не вирус, поэтому заражение происходит при близком контакте. Больного скарлатиной необходимо изолировать и обеспечить отдельной посудой. Это поможет избежать заражения других членов семьи.

Главные способы профилактики: частое мытьё рук, проветривание помещений и ношение медицинских масок.

Характерные симптомы

Заболевание развивается поэтапно и имеет несколько специфических признаков. Симптомы, на которые следует обратить внимание:

Острое начало. У больного резко поднимается высокая температура, симптомы быстро нарастают.

Пылающий зев. Возникает либо гнойная ангина, либо выраженный тонзиллит. Горло приобретает ярко-красный оттенок.

Сыпь. Обильная мелкоточечная сыпь концентрируется в местах сгибов.

Малиновый язык. Вкусовые сосочки набухают, язык приобретает нетипично яркий цвет, на нём появляется белый налёт.

Бледный носогубный треугольник.

Отсутствие выраженного насморка и кашля.

Инфекционист подчеркнула, что важна именно совокупность симптомов. Точный диагноз может поставить только доктор, используя лабораторные анализы.

Что делать

При возникновении подобных симптомов нужно:

Вызвать врача на дом или обратиться в инфекционную больницу. Изолировать больного на 7-10 дней сразу после начала клинических проявлений. В течение 10 дней наблюдать за самочувствием контактных лиц – членов семьи, одноклассников, коллег или одногруппников. Возвращаться в школу или детский сад следует только через 22 дня после начала заболевания.

Нет поводов для паники

При своевременно назначенном лечении и отсутствии осложнений пациент выздоравливает примерно через 14-15 дней. При повторной встрече с возбудителем вероятность тяжёлого заболевания гораздо ниже. Как правило, скарлатиной болеют лишь раз в жизни.