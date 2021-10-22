В Казахстане растёт стоимость проезда из-за подорожания дизельного топлива

Дефицит дизельного топлива в стране привёл к увеличению стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает «31 канал».

Только в Карагандинской области подняли стоимость билетов сразу на 40%. Если раньше проезд из Караганды в посёлок Жайрем обходился в 1800-2000 тенге, то сейчас билет в одну сторону стоит 2850 тенге. Стоимость проезда в направлениях Атасу, Жанаарка, Жезказган, Ботакара также увеличилась на 200-500 тенге, передает informburo.kz

Пассажиры недовольны этими изменениями.

Акимат области пока не справляется с дефицитом дизельного топлива в регионе. Сейчас стоимость одного литра топлива составляет 320 тенге.

Руководство автопарка №2 объяснило, что завышение цены связано с финансовыми затруднениями и дефицитом дизельного топлива. В автопарке сообщили, что из-за нехватки средств на покупку талонов на солярку, они вынуждены сократить количество автобусов на некоторых маршрутах. В этом году акимат предоставил им субсидии на 20%.

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