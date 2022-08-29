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В Казахстане разработают новые схемы производства и продажи сахара

В Казахстане разработают новые схемы производства и продажи сахара, сообщает «Хабар 24».

Такое предложение озвучил Серик Жумангарин на встрече с представителями сахарных заводов и отраслевых ассоциаций.

Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции отметил, что необходимо обеспечить заводы сырьем, а страну – этим продуктом по стабильной цене. В свою очередь президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности добавила, что принятые ограничительные меры на экспорт сахара привели к ажиотажу на внутреннем рынке. Но сегодня ситуация уже стабилизировалась.

По итогам встречи Жумангарин поручил в ближайшие дни пересмотреть схемы финансирования, организации переработки и реализации сахара.

 

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