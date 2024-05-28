В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности

Министерство труда и социальной защиты подготовило дополнение в постановление правительства РК от 18 февраля 2017 года «Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, в Положение о Министерстве труда и социальной защиты населения добавляется новая функция:

разработка и утверждение правил определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 10 июня.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели новые основания для отказа в приеме в гражданство. Речь идет о Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», которым в Закон «О гражданстве» вводятся и уточняются основания для отказа в приеме в гражданство.

Документ предусматривает проверку знания казахского языка претендентом

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