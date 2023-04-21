В Казахстане разработали новые правила учета пенсионных накоплений

Разработаны новые Правила ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, сообщает zakon.kz.

Проект устанавливает порядок ведения в едином накопительном пенсионном фонде раздельного учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, а также ведения учета пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков, физических лиц в добровольных накопительных пенсионных фондах.

Так, ведение учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков включает в себя открытие индивидуального пенсионного счета (ИПС) вкладчика, учет пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков, а также закрытие ИПС.

Основаниями для открытия ИПС являются:

для учета обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов – списки физических лиц, представляемых агентами по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ при перечислении взносов или пени;

для учета добровольных пенсионных взносов – поступившие в ЕНПФ или ДНПФ (добровольный накопительный пенсионный фонд) первичная сумма добровольного пенсионного взноса, перечисленного физическим лицом (вкладчиком) в свою пользу либо в пользу третьего лица (получателя), или списки физических лиц, представляемых агентами в ЕНПФ при перечислении добровольных пенсионных взносов, или сумма добровольных пенсионных накоплений вкладчика, переведенная из ДНПФ или ЕНПФ, либо поступившая в ЕНПФ невостребованная сумма гарантийного возмещения от организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.

Основанием для открытия в составе индивидуального пенсионного счета вкладчика субсчета, предназначенного для учета обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, переданных в доверительное управление УИП, является поступившая первичная сумма пенсионных накоплений в соответствии с договором о доверительном управлении пенсионными активами, заключенным между ЕНПФ и УИП.

Одновременно ЕНПФ и ДНПФ осуществляют регистрацию индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) в электронной форме.

Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей) ведутся в тенге отдельно по видам пенсионных взносов (обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы), в составе которых открываются субсчета по пенсионным накоплениям, переданным ЕНПФ в доверительное управление УИП, и открываются:

для учета обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов — в день поступления в ЕНПФ первичной суммы обязательных пенсионных взносов или пени, а также в день перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП;

для учета добровольных пенсионных взносов:

— в ЕНПФ — в день поступления первичного добровольного пенсионного взноса или первичной суммы переведенных добровольных пенсионных накоплений из ДНПФ, или поступления невостребованной суммы гарантийного возмещения;

— в ЕНПФ — в день поступления первичного добровольного пенсионного взноса или первичной суммы переведенных добровольных пенсионных накоплений из ДНПФ, или поступления невостребованной суммы гарантийного возмещения; — в ДНПФ — в день поступления первичного добровольного пенсионного взноса или суммы переведенных добровольных пенсионных накоплений из ЕНПФ или ДНПФ.

Предусматривается, что индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя) в ЕНПФ или ДНПФ закрывается по истечении одного месяца при условии отсутствия пенсионных накоплений.

После закрытия индивидуального пенсионного счета, в том числе для учета обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, переданных ЕНПФ в доверительное управление УИП:

номер закрытого индивидуального пенсионного счета не присваивается другому вкладчику;

индивидуальный пенсионный счет при необходимости открывается повторно.

Учет пенсионных накоплений

Учет пенсионных накоплений осуществляется ЕНПФ и ДНПФ путем еженедельной переоценки стоимости одной условной единицы пенсионных активов, по состоянию на конец первого рабочего дня недели, и на конец последнего календарного дня месяца, определяемой как удельная величина стоимости пенсионных активов.

При поступлении сумм на индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя) поступившая сумма пересчитывается в эквивалентное количество условных единиц, определяемых по текущей стоимости на начало даты поступления сумм. Операции по списанию сумм с индивидуального пенсионного счета осуществляются фондом по текущей стоимости условной единицы на начало даты списания.

При проведении операций по возврату ошибочно перечисленных пенсионных взносов или пени инвестиционный доход, начисленный на ошибочно перечисленные взносы и пени, подлежит перераспределению между вкладчиками при условии возврата всех поступивших взносов в полном объеме.

В случае передачи пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в доверительное управление УИП, ЕНПФ осуществляет зачисление поступающих обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов на ИПС вкладчика.

Указывается, что ЕНПФ и ДНПФ еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели и на конец последнего календарного дня месяца рассчитывают стоимость одной условной единицы пенсионных активов.

Также говорится, что для учета возврата выплат и переводов пенсионных накоплений в тенге или иностранной валюте, и прочих сумм вкладчику (получателю) открывается счет кредиторской задолженности, являющийся личным именным счетом, который открывается в ЕНПФ или ДНПФ в день поступления возврата выплат.

Перечень и порядок проведения операций по учету сумм на счетах кредиторской задолженности, определяется внутренними документами ЕНПФ и ДНПФ.

При этом указывается, что невостребованные суммы пенсионных накоплений не подлежат списанию ЕНПФ и ДНПФ до востребования этой суммы получателем или его наследником.

К невостребованным суммам пенсионных накоплений относятся суммы, находящиеся на индивидуальных пенсионных счетах неидентифицированных вкладчиков в ЕНПФ, у которых отсутствует индивидуальный идентификационный номер, а также указаны некорректные реквизиты в фамилии, имени, отчестве и дате рождения.

Идентификация вкладчиков осуществляется ЕНПФ в следующем порядке:

производится сопоставление реквизитов неидентифицированных вкладчиков с реквизитами вкладчиков в информационной системе ЕНПФ путем фонетического поиска (схожие по произношению), а также с учетом признака транслитерации при написании фамилий, имен и отчеств на казахском и русском языках;

производится сверка реквизитов (фамилия, имя, отчество, дата рождения) вкладчиков с государственной базой данных «Физические лица», в том числе на наличие индивидуального идентификационного номера.

В случае идентификации вкладчиков с некорректными реквизитами, ЕНПФ приводит их в соответствие с государственной базой данных «Физические лица».

Как поясняется, новые правила разработаны в связи с принятием Социального кодекса. При этом прежние правила, утвержденные АРРФР РК 12 февраля 2021 года утрачивают силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 мая.

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