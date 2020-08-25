В Казахстане разработали протокол лечения Covid-19 у детей

В Казахстане разработан клинический протокол лечения Covid-19 у детей. Об этом рассказали представители министерства здравоохранения республики. Раньше всех заболевших лечили по одной схеме. Теперь в медучреждениях страны будет действовать три протокола: для взрослых, для беременных и для детей. Кроме того в ведомстве рассказали, есть ли необходимость детям в школах носить перчатки и маски, сообщает alau.kz

Всего в Казахстане зарегистрировано 104 718 случаев инфицирования коронавирусом, среди которых 2,5 тыс. — это дети. Из них 111 новорожденных. Причем, как отмечают в министерстве здравоохранения, во многих странах мира, а также в Казахстане среди детей, заболевших лёгкой или бессимптомной формой коронавируса, регистрируется мультивоспалительный синдром. Всего 14 случаев. Ещё его называют — синдром Кавасаки. По словам руководителя Научного центра педиатрии и детской хирургии Ризы Боранбаевой — это отложенное иммунологическое явление, связанное с воспалением после перенесённой инфекции. Сейчас, по ее словам, в стране разработали новые протоколы лечения коронавирусной инфекцией у детей и беременных женщин, включили в него и мультивоспалительный синдром.

«Клинический протокол лечения Covid-19 у детей уже разработан. Его начали разрабатывать недавно, в течение последних двух недель. Раньше у нас в Казахстане был единый протокол, куда входила диагностика и лечение взрослых, детей, беременных. Это все было раньше в одном. Теперь у нас будет три протокола: для взрослых, для беременных, для детей»,- говорит председатель правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Риза Боранбаева.

Сейчас в стране идет активное обсуждение по поводу того, должны ли дети, которые будут определены в дежурные классы, носить в школе маски и резиновые перчатки. Родители были обеспокоены, где найти перчатки нужных размеров. Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов отметил, что перчатки — не их идея, а фейковая информация в соцсетях.

«Хотелось бы заверить вас, что перчатки детям надевать не обязательно. Это фейковая информация сейчас гуляет в социальных сетях, она не соответствует действительности. Маски же детям во время уроков носить надо, потому что дети хоть и реже болеют, чем взрослые, по статистике мы видим, что процент довольно низкий, тем не менее, они являются переносчиками этих болезней и могут заразить людей более старшего возраста и людей, которые входят в группу риска»,- пояснил официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов.

При этом врачи отмечают, что дети коронавирусной инфекцией болеют реже, чем взрослые. У них менее выражена клиническая симптоматика, они реже требуют госпитализации, и заболевание у них протекает чаще в бессимптомной и легкой форме. Хотя, не исключаются и случаи тяжелого течения заболевания. Из 2,5 тысяч детей, заболевших Ковид, 20% перенесли заболевание в среднетяжелой и тяжелой формах. В основном, это были дети с тяжелой хронической патологией, поэтому врачи просят родителей следить за тем, как дети соблюдают санитарно-эпидемиологические правила.

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