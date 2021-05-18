В Казахстане разрешат ездить по «выделенке» другому транспорту

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Комитет административной полиции МВДР РК подготовил проект постановления Правительства РК о внесении изменений в Правила дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, передает zakon.kz.
Так, в Правилах дорожного движения планируется изменить абзац в разделе «18. Приоритет маршрутных транспортных средств».
На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.9, 5.10.1 — 5.10.3, в период времени с 07.30 до 9.30 часов, с 17.00 до 20.00 часов осуществляется движение и производится остановка общественного транспорта …, а в остальное время и в выходные дни кроме общественного транспорта на этой полосе осуществляют движение и остановку другие транспортные средства, — говорится в новой редакции.
Указанные дорожные знаки выглядят так:
Как отмечается в пояснительной записке, изменения разработаны в соответствии с протокольными поручениями Президента РК, данными на совещании 22 апреля 2021 года, где поручено решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни.
Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 31 мая.
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