В Казахстане разрешат использовать пенсионные накопления для лечения ребёнка, ЭКО и оплаты услуг санаториев

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Минздрав разработал поправки в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Проект новых правил представлен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».
В частности, в поправках предусмотрена возможность использования пенсионных накоплений законных представителей и близких родственников ребёнка на его лечение без уступки.
«Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего близкого родственника, супруга(-ги) без процесса уступки, с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения», – говорится в поправках.
В действующих правилах предусмотрено, что в случаях использования пенсионных выплат супруга или близких родственников стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак или родственные отношения.
В новых правилах также введён отдельный параграф по лечению за рубежом. В случае, если получатель намерен получить лечение за рубежом, ему необходимо открыть у уполномоченного оператора специальный счёт в иностранной валюте (после получения заключения врачебной комиссии и договора на оказании медицинских услуг с зарубежной организацией). Предлагается увеличить срок перечисления пенсионных выплат уполномоченным оператором в зарубежные медорганизации при соответствии предоставленных документов целевому назначению до 10 рабочих дней.
Также в правилах предусмотрен механизм выплаты возмещения за ранее понесённые затраты по лечению.
«Единовременные пенсионные выплаты могут быть использованы на возмещение ранее понесённых затрат по целевому использованию, в рамках списка медицинских услуг. Оказанные медицинские услуги и (или) приобретённые лекарственные средства подлежат возмещению со средств единовременных пенсионных выплат. При этом полученные медицинские услуги и (или) приобретённые лекарственные средства распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2021 года», – говорится в поправках.
Также в правилах расширяется перечень медуслуг, которые можно оплатить за счёт пенсионных накоплений. Включены следующие пункты:
- санаторно-курортное лечение на территории РК;
- генно-инженерная биологическая терапия (в случае невозможности их проведения в рамках ГОБМП или в системе ОСМС;
- сar-Т-клеточная терапия при онкологических заболеваниях;
- экстракорпоральное оплодотворение сверх объёма обязательного социального медицинского страхования.
Также внесены изменения в некоторые пункты действующего перечня – добавлена оговорка о том, что оплатить услугу за счёт средств из ЕНПФ можно в случае невозможности её получения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.
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