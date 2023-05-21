В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы — алгоритм

В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы. Легализация по автоконструкторам начнется с 22 мая.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Шаг 1: Подача онлайн заявки и ее электронная регистрация (всем владельцам автоконструкторов будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости предоставления имеющихся документов сотруднику ПЦ в СЦОНах).

Шаг 2: Сотрудник ПЦ в ручном режиме проверяет достоверность имеющихся документов на т/с и в случае соответствия т/с критериям «автоконструктора» включает т/с в электронный лист одобрения.

Шаг 3: Заявитель вновь подает онлайн заявку и уже по электронному листу одобрения проходит предварительную проверку и направляется на пункт осмотра с предоставлением т/с для проведения сверки экспертом криминалистом.

Шаг 4: После успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в ЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту и уплачивает государственные пошлины и сбор в размере 200 000 тенге.

Напомним, легализация продлится до 1 июля 2023 года.

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