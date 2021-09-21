В Казахстане разрешили проводить банкеты. Есть условие!

Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.

Министр здравоохранения доложил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, за последние 2 недели уровень заболеваемости и летальности снизился на 60%.

В этой связи МВК был принят ряд решений:

1. С 27 сентября т.г. разрешить проведение следующих мероприятий с участием сотрудников и посетителей с «безопасным» статусом «Ashyq».

2. Возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами (Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан).

3. Возобновить безвизовый режим для въезда в РК с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения (Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия). Также в целях увеличения доступности вакцинации Е. Тугжанов поручил акиматам организовать соответствующие пункты в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на крупных базарах и рынках. По итогам заседания МВК заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.

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