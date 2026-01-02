USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

В Казахстане разрешили свободный выбор госномеров для автомобилей

Граждане Казахстана смогут самостоятельно выбирать государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) для своих автомобилей. Об этом сообщили на сайте Polisia.kz.

Как пояснили в ведомстве, в целях создания более благоприятных условий для населения разработаны новые нормы, предусматривающие свободный выбор номерных знаков с любыми желаемыми буквенными и цифровыми комбинациями. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Как выбрать номер

Для выбора ГРНЗ казахстанцы смогут воспользоваться услугой через СПЕЦЦОН уже с 5 января 2026 года.

Стоимость услуги

Стоимость государственных номерных знаков с любым выбранным буквенным и цифровым обозначением составит:

  • 10 МРП

  • 15 МРП

При этом новые тарифы не распространяются на номера повышенного спроса — за их выдачу предусмотрены отдельные государственные пошлины.

Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Арай Толегеновна.

 



