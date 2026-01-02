Граждане Казахстана смогут самостоятельно выбирать государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) для своих автомобилей. Об этом сообщили на сайте Polisia.kz.
Как пояснили в ведомстве, в целях создания более благоприятных условий для населения разработаны новые нормы, предусматривающие свободный выбор номерных знаков с любыми желаемыми буквенными и цифровыми комбинациями. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.
Как выбрать номер
Для выбора ГРНЗ казахстанцы смогут воспользоваться услугой через СПЕЦЦОН уже с 5 января 2026 года.
Стоимость услуги
Стоимость государственных номерных знаков с любым выбранным буквенным и цифровым обозначением составит:
-
10 МРП
-
15 МРП
При этом новые тарифы не распространяются на номера повышенного спроса — за их выдачу предусмотрены отдельные государственные пошлины.
Об этом сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Арай Толегеновна.
Переносы выходных: праздничный календарь Казахстана на 2026 год
Костанай приближается к 100% освещению улиц
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.