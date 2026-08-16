В Казахстане разрешили взыскивать жильё за долги: что изменилось





В Казахстане кредиторы получили возможность через суд обратить взыскание на жильё должника, в том числе на принадлежащую ему долю. Однако квартиру или дом не могут забрать автоматически — для этого необходимо отдельное решение суда, передаетZakon.kz⁠

Если человек не возвращает заём или обязан выплатить деньги по другим основаниям, подтверждённым судом, начинается исполнительное производство. В первую очередь задолженность пытаются погасить за счёт денежных средств. Если их недостаточно, взыскание обращают на другое имущество должника.

Когда имеющихся активов не хватает, кредитор или судебный исполнитель может обратиться в суд с заявлением о взыскании принадлежащего должнику жилья. Повторное судебное рассмотрение необходимо, поскольку лишение человека жилища и выселение допускаются только по решению суда.

Ранее статья 250-1 Гражданского процессуального кодекса предусматривала взыскание «недвижимого имущества», но прямо не упоминала жильё. Из-за разницы в формулировках суды могли отказывать кредиторам.

Поправки устранили эту правовую неопределённость. Теперь в законе прямо указано, что при невозможности погасить долг за счёт другого имущества взыскание может быть обращено на квартиру, дом или долю в них, если они принадлежат должнику.

Изменения внесены законом от 3 января 2026 года №251-VIII. Норма, касающаяся взыскания жилья, действует с 8 марта 2026 года. Таким образом, даже единственное жильё не имеет безусловной защиты от взыскания, однако решение в каждом случае должен принимать суд.

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