В Казахстане рекордно подорожало вторичное жилье

В Казахстане рекордно дорожает вторичное жилье. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

По данным ведомства, стоимость квадратных метров подскочила сразу на 5,5 процента, что стало максимальным показателем за последние восемь лет. При этом в новостройках рост отмечается незначительный — 0,4 процента.

Больше всего выросли цены на вторичную недвижимость в Нур-Султане — почти на 10 процентов. Квадратный метр в среднем здесь стоит около 590 тысяч тенге. По динамике цен в антилидерах также Атырау и Талдыкорган. В Алматы квартиры подорожали примерно на три процента.

Аналитики Первого кредитного бюро сообщают, что это данные на 20 февраля. События в Украине и рост курса доллара в данных еще не отражены.

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