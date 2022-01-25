В Казахстане решили ослабить карантин для всех объектов в «зеленом» статусе

В понедельник, 24 января, на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о пересмотре ограничительных мер для обеспечения деятельности бизнеса в период пандемии, передает Tengrinews.kz.

В частности, было принято решение по снижению карантинных ограничений во всех зонах эпидемиологического риска («зеленой», «желтой», «красной») для объектов, работающих по «зеленому» статусу у персонала и посетителей.

Также по ослаблению карантинных ограничений в зависимости от зоны эпидемиологического риска для объектов бизнеса, работающих для посетителей с «синим» статусом. В «зеленой» зоне — без ограничений, в «желтой», «красной» зонах — послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости и снятие ограничений по режиму работы.

Председательствовавший на заседании заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов отметил, что снятие карантинных ограничений потребует ответных шагов со стороны предпринимателей по обеспечению неукоснительного соблюдения санитарных требований.

По словам Тугжанова, в сложившейся непростой ситуации по стремительному распространению штамма «омикрон», который является очень контагиозным вариантом COVID-19, рекомендовано мобилизовать все ресурсы для исправления эпидемиологической ситуации, и главным приоритетом является вакцинация и ревакцинация населения.

В завершение совещания вице-премьер поручил акиматам усилить темпы вакцинации, для этого государством выделено достаточное количество вакцин. Кроме того, на местах необходимо особое внимание уделить контролю за исполнением принимаемых правительством мероприятий.

Напомним, 21 января Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с с представителями бизнеса отметил, что между МСБ и государством растет недоверие из-за ужесточения карантинных мер. По мнению Главы государства, ограничения на фоне появления омикрон-штамма, который «становится всеобщим явлением», стоит пересмотреть. «Зачем нам в этих условиях душить бизнес», — обратился он к правительству.

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