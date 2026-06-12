В Казахстане резко сократилось число граждан, имеющих пенсионные излишки





В Казахстане после пересмотра порогов минимальной достаточности (ПМД) количество граждан, имеющих право использовать пенсионные накопления сверх установленного уровня на лечение или улучшение жилищных условий, резко сократилось. Об этом сообщили в ЕНПФ в ответ на запрос СМИ, передает lsm.kz

Согласно новым данным, право на изъятие части накоплений сохранили немногим более 30 тысяч вкладчиков. До изменения методики расчёта таких граждан насчитывалось 502 240 человек. В результате доля вкладчиков, имеющих накопления сверх ПМД, снизилась с более чем 4,7% до 0,28% от общего числа участников пенсионной системы.

У кого осталось право на изъятие накоплений

Наибольший объём накоплений сверх порога минимальной достаточности зафиксирован у казахстанцев в возрасте от 40 до 47 лет.

При этом сильнее всего изменения затронули молодых вкладчиков. Так, число граждан, имеющих пенсионные излишки, сократилось в десятки раз среди 22-летних, 28-летних, а также казахстанцев в возрасте от 31 до 33 лет.

Меньше всего повышение порогов сказалось на вкладчиках в возрасте 20–21 года, а также на гражданах 47, 61 и 62 лет.

Почему изменили методику расчёта

В ЕНПФ пояснили, что новая методика расчёта направлена на сохранение достаточного уровня будущих пенсионных выплат. При определении порога учитывается целевой размер пенсии и уже накопленные средства на счёте, однако не принимаются во внимание будущие пенсионные взносы до достижения пенсионного возраста.

По мнению специалистов фонда, такой подход позволяет снизить риск того, что после использования части накоплений размер будущей пенсии окажется недостаточным.

Реакция экспертов

Напомним, в начале июня ЕНПФ почти вдвое увеличил пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений. Решение вызвало общественную дискуссию.

Экономист Руслан Султанов заявил, что столь резкое повышение может болезненно сказаться на населении и потребовало бы переходного периода. В свою очередь глава Нацбанка Тимур Сулейменов напомнил, что пенсионные накопления не следует рассматривать как банковский депозит.

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