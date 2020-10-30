В Казахстане резко вырос суточный прирост заражений коронавирусом

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 392 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 111 492 случаев, из них:
в городе Алматы — 14711(+18),
в городе Нур-Султан — 14537(+27),
в Атырауской области — 11282(+12),
в Карагандинской области — 10542(+10),
в ВКО — 9565 (+205),
в ЗКО — 7000(+8),
в городе Шымкент — 5232(+1),
в Алматинской области — 5131(+19),
в СКО — 4417(+17),
в Павлодарской области — 4219(+23),
в Жамбылской области — 4183(+3),
в Акмолинской области — 3684(+20),
в Костанайской области — 3616(+8),
в Туркестанской области — 3414(+5),
в Мангистауской области — 3392(+1),
в Актюбинской области — 3305(+12),
в Кызылординской области — 3262(+3).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области