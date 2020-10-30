В Казахстане резко вырос суточный прирост заражений коронавирусом

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 392 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 111 492 случаев, из них:

в городе Алматы — 14711(+18),

в городе Нур-Султан — 14537(+27),

в Атырауской области — 11282(+12),

в Карагандинской области — 10542(+10),

в ВКО — 9565 (+205),

в ЗКО — 7000(+8),

в городе Шымкент — 5232(+1),

в Алматинской области — 5131(+19),

в СКО — 4417(+17),

в Павлодарской области — 4219(+23),

в Жамбылской области — 4183(+3),

в Акмолинской области — 3684(+20),

в Костанайской области — 3616(+8),

в Туркестанской области — 3414(+5),

в Мангистауской области — 3392(+1),

в Актюбинской области — 3305(+12),

в Кызылординской области — 3262(+3).

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