С января по март было зарегистрировано 77,3 тыс. живорождений. Это почти на 16% меньше к периоду годичной давности и минимум по крайней мере с I квартала 2014 года. Такие оперативные данные приводит БНС АСПиР РК.

В динамике числа родившихся живыми детей можно невооруженным глазом заметить сезонность. Самые высокие значения в году обычно фиксируются по итогам III квартала, причем особенно ощутимыми сезонные всплески были в пандемийных 2020 и 2021 годах, сообщает @DataHub_FCBK

Самые же низкие значения в свою очередь более характерны для первых трех месяцев года. Однако, как бы сильно ни колебался показатель от квартала к кварталу, за последние полные 11 лет он ни разу не опускался ниже отметки в 90 тыс. новорожденных.

Снижение к январю-марту 2024 года отмечается во всех 20 регионах. Темпы ниже средних притом оказались сразу в 12 из них, абсолютные антилидеры — Акмолинская (-22%) и Жетысуская (-20,1%) области.

Также обратим внимание, что на селе наблюдается еще более заметная негативная динамика, чем в городе, -18,1% против -14,2%. Общий коэффициент рождаемости, определяемый как отношение числа живорождений к численности населения и рассчитываемый на 1000 человек, тоже идет вниз. Текущий уровень составляет 15,39, -2,94 к I кварталу 2024-го. Кстати, это вполне можно считать продолжением негативного тренда, зародившегося еще в 2015 году. Добавим, что наряду с числом родившихся сокращается и число умерших. Правда, масштаб снижения в последнем случае намного скромнее, -7,2% г/г, до 31 тыс. человек.

Таким образом, естественный прирост (родившиеся минус умершие) просел на 20,7% за год и достиг 46,3 тыс. человек, что опять же стало самым низким значением как минимум с начала 2014 года.

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