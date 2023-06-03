В Казахстане с 1 июля увеличатся цены на газ

В пятницу, 2 июня, министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе заседания в мажилисе заявил о планируемом повышении оптовых и розничных цен на газ в Казахстане с 1 июля.

По словам главы Минэнерго, для увеличения инвестиционной привлекательности газовой отрасли и обеспечения энергетической безопасности страны его ведомство в 2023 году по согласованию с Министерством национальной экономики планирует поэтапное увеличение оптовых цен на газ в течение пяти лет, передает kt.kz

Увеличение розничных цен на газ для населения с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года по стране составит 1-3 тенге за 1 куб. м, а для крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг, средняя розничная цена на газ составит 33 тенге за 1 куб. м, то есть сегодня это только 25 тенге», — сказал Саткалиев. Ранее стало известно, что тарифы на электроэнергию поднимут с 1 июня. Соответствующий приказ подписал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Корректировка тарифов связана с увеличением затрат, не зависящих от энергопроизводящих организаций, на топливо и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. В среднем увеличение топливной составляющей прогнозируется на уровне 17%.

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