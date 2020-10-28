В Казахстане с 1 января вводится ограничение на снятие наличных денег для юрлиц

В Казахстане с 1 января 2021 года вводится ограничение на снятие наличных денег для юридических лиц. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает zakon.kz.
Как отмечается, это «предусматривает обязанность банков второго уровня и организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предоставлять в органы государственных доходов сведения или документы для получения информации о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, превышающих установленный предельный размер».
Таким образом, с учетом применения системы управления рисками будет выноситься одно из следующих решений:
— по низкой степени риска — об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег;
— по высокой степени риска — о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег.
Налогоплательщикам при работе с банками второго уровня необходимо учитывать данную информацию, — отметили в ДГД.
Напомним, установлены следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение месяца:
— 20 млн тенге – для субъектов малого предпринимательства;
— 120 млн – для субъектов среднего предпринимательства;
— 150 млн – для субъектов крупного предпринимательства.
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