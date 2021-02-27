В Казахстане с 1 марта смягчат карантин — главный санврач

В Казахстане с 1 марта смягчат карантинные ограничения. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача страны Ерлана Киясова, передает informburo.kz

«Разрешается предоставление длительных и краткосрочных свиданий лицам, содержащимся в учреждениях УИС с родственниками в установленном порядке», – сообщается в документе.

При этом необходимо соблюдать следующие требования:

предоставление родственниками, прибывающих на длительные свидания документа об их лабораторном обследовании на Covid-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с момента получения которого прошло не более пяти суток;

измерение температуры тела и опрос с заполнением анкеты всех лиц, прибывающих на длительные и краткосрочные свидания в учреждениях УИС, в последующем с проведением ежедневной термометрии лицам, находящимся на длительных свиданиях;

соблюдение масочного режима при предоставлении краткосрочных свиданий, сотрудниками учреждений УИС, спецконтингентом и их родственниками;

регулярное проведение в комнатах длительных свиданий учреждений УИС, текущих уборок с применением разрешенных дезинфицирующих средств по режиму обработки при вирусных инфекциях не реже двух раз в день с последующим проветриванием и кварцеванием;

помещение осужденных, которым было предоставлено длительное свидание на карантин в течение 14 дней.

Казахстан находится в «зелёной» зоне по темпам распространения коронавируса. Это предусматривает послабление режима карантина.

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