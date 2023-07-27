В Казахстане с августа вырастут тарифы на мобильную связь

Операторы связи называют эту меру вынужденной, и объясняют инфляцией и увеличением расходов. При этом обещают подорожание компенсировать внедрением дополнительных ресурсов и услуг. Насколько цена соответствует качеству имеющейся сегодня связи?

Операторы связи в Казахсатне намерены повысить тарифы на сотовую связь и интернет. Как сообщается в рассылке «Activ» клиентам, абонентская плата изменится с 8 августа. В «Tele2″и «Altel» отмечает, что повышение тарифов связано с экономической ситуацией. У костанайских пользователей мобильной связи разные взгляды на эту новость.

«Цены космические. Наверное скоро не будем сидеть в интернете, а так будем общаться»,- отмечает жительница города.

«Интернет иногда плохо ловит. И без разрешения тарифы меняют на более такие дорогие»,- говорит женщина.

«Часто барахлит. А так пользуюсь. В городе барахлит. Редко не бывает. А то что тарифы повышают? Мы конечно против. Цены на все растут, а зарплаты как видите не очень», — говорит костанаец.

Операторы же заявляют, что вынуждены идти на такой шаг. Это связано с тем, что с годами увеличивается как количество пользователей, так и объем потребления данных и нагрузка на сеть. Для этого необходимо установить дополнительные базовые станции и обновить оборудование. Кроме того, инфляция и затраты на улучшение качества. Повысят цены на тарифы и в Казахтелекоме.

«Повышение тарифа на некоторые архивные тарифные планы. Но, это коснется не всех абонентов. Коснется тех, у кого не заключены с нами договоры, контракты трех и более лет. Такой объем у нас 5% абонентов. Повышается всего на 500 тенге», — говорит региональный менеджер АО Казахтелеком по Костанайской области Асель Билалова.

По данным инспекции, ответственной за качество связи в нашем регионе, в этом году к ним поступило около 30 жалоб на повышение цен и плохое качество. Проведена внеплановая проверка. В результате по 15 заявкам операторы привлечены к административной ответственности.

«Если абонент считает, что его права в качестве связи нарушены, то он может посредством правительства для граждан Егов, либо посредством мобильного приложения е-отиниш обратиться в инспекцию связи. Главное, обращение должно содержать суть. Инспекция проведет внеплановую проверку»,- говорит и.о руководителя межрегиональной инспекции связи Мекек Мунарбаев.

Помимо этого сейчас агентство по защите и развитию конкуренции проводит проверку после жалоб казахстанцев на повышение тарифов операторами сотовой связи. В случае выявления фактов необоснованного повышения законодательством предусмотрена административная ответственность для них.

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