В Казахстане с начала года из-за несчастных случаев на производстве погибли 114 работников

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В Казахстане из-за несчастных случаев на производстве за восемь месяцев этого года погибли 114 человек, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает informburo.kz
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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень травматизма на работе вырос почти на 3%. В прошлом году пострадавших было 912 человек. Смертность на работе снизилась: 130 человек погибли на производстве в прошлом году.
По областям частота производственного травматизма распределилась таким образом:
- Карагандинская область – 169 человек;
- Восточно-Казахстанская область – 111 человек;
- Павлодарская область – 77 человек;
- Костанайская область – 73 человека;
- Актюбинская область – 72 человека.
Отмечается, что больше всего с травмами сталкиваются на предприятиях горно-металлургического комплекса (134 человек), и строительной сферы (80 человек).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области