В Казахстане с начала года из-за несчастных случаев на производстве погибли 114 работников

В Казахстане из-за несчастных случаев на производстве за восемь месяцев этого года погибли 114 человек, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает informburo.kz

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень травматизма на работе вырос почти на 3%. В прошлом году пострадавших было 912 человек. Смертность на работе снизилась: 130 человек погибли на производстве в прошлом году.

По областям частота производственного травматизма распределилась таким образом:

Карагандинская область – 169 человек;

Восточно-Казахстанская область – 111 человек;

Павлодарская область – 77 человек;

Костанайская область – 73 человека;

Актюбинская область – 72 человека.

Отмечается, что больше всего с травмами сталкиваются на предприятиях горно-металлургического комплекса (134 человек), и строительной сферы (80 человек).

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