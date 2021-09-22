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В Казахстане с начала года из-за несчастных случаев на производстве погибли 114 работников

tvrts.ru

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В Казахстане из-за несчастных случаев на производстве за восемь месяцев этого года погибли 114 человек, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает informburo.kz

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень травматизма на работе вырос почти на 3%. В прошлом году пострадавших было 912 человек. Смертность на работе снизилась: 130 человек погибли на производстве в прошлом году.

По областям частота производственного травматизма распределилась таким образом:

  • Карагандинская область – 169 человек;
  • Восточно-Казахстанская область – 111 человек;
  • Павлодарская область – 77 человек;
  • Костанайская область – 73 человека;
  • Актюбинская область – 72 человека.

Отмечается, что больше всего с травмами сталкиваются на предприятиях горно-металлургического комплекса (134 человек), и строительной сферы (80 человек).

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