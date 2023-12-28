В Казахстане с нового года вырастут пенсии, пособия и штрафы

С 1 января 2024 года в Казахстане вырастет минимальный размер заработной платы с 70 тысяч тенге до 85 000 тенге.

Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей увеличится на 7 процентов, достигнув 3 692 (трех тысяч шестисот девяноста двух) тенге. Все это, отмечают специалисты, отразится и на социальных выплатах населению от государства.

«Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2024 года повышаются на 9 процентов от получаемого размера, то есть все пенсионеры, состоявшиеся пенсионеры на 31 декабря 23 года, мы пенсии всех уже с 1 января повысили на 9 процентов. максимальный доход, учитываемый для начисления пенсии для тех, вновь назначаемых пенсионных выплат со следующего года он будет составлять 203 тыс. 60 тенге, то есть это 55 месячных расчетных показателей», — говорит заместитель руководителя департамента комитета труда и соцзащиты населения по Костанайской области Айнур Сатаева.

Изменится и минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 15,9% и составит 28 215 тенге. Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат увеличится с 40 567 (сорока тысяч пятиста шестидесяти семи) тенге до 43 407 (сорока трех тысяч четырехсот семи) тенге. В связи с этим увеличиваются пособия по инвалидности, по утере кормильца, пособия, выплачиваемые родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью, или ухаживающие за инвалидами 1 группы.

«Если взять, например, пособие по инвалидности, то у нас порядка 23 тыс. получателей, размер по первой группе составит 95, 5 тысяч тенге вторая — 76 тыс. тенге и по третьей группе — 52 тыс. тенге + по случаю потери кормильца, если дети теряют одного родителя или круглые сироты, порядка 8 тыс. получателей, при потери кормильца на одного иждивенца будут составлять 39 тыс. 935 тенге», — говорит Айнур Сатаева.

Рост МРП отразится и на пособиях, которые выплачиваются семьям, имеющим детей — это и на рождение, по уходу за ребенком, многодетным семьям, награжденным многодетным матерям в общем на 7 процентов. К примеру, пособие на рождение первого, второго, третьего ребенка было 131 тыс. тенге, станет — почти 141 тыс. тенге. Может это и небольшие проценты, отмечают специалисты, но общая сумма на выплаты пенсий и пособий получается весомая. Сейчас ежемесячно почти 195 тысячам жителей Костанайской области выплачивается 19 млрд тенге. В январе 2024 года эта сумма увеличится до 21 млрд тенге.

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