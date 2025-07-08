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В Казахстане самые доступные цены на социальные продукты среди стран ЕАЭС — правительство

— Сегодня, 12:05
Изображение для новости: В Казахстане самые доступные цены на социальные продукты среди стран ЕАЭС — правительство

Фото пресс-службы правительства

В Правительстве подвели итоги инфляции за полугодие. 

Отмечено, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС.

Сравнительный анализ рыночных цен на СЗПТ в странах ЕАЭС показал: именно в Казахстане они остаются наиболее доступными. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь.

По четырем позициям – гречка, сахар, говядина и молоко – цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы – после Беларуси и России.

 


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