В Казахстане самый высокий средний размер пенсии в СНГ – СМИ

В конце 2021 года в Министерстве труда и соцзащиты населения РК назвали средний размер пенсионных выплат. Он составил 99 804 тенге, сообщает zakon.kz.

В Казахстане самый высокий средний размер пенсий среди стран СНГ. Об этом сообщает Sputnik.

По данным агентства, средняя пенсия в Казахстане составляет 235 долларов (около 100 тысяч тенге). В Казахстане мужчины достигают пенсионного возраста в 63 года, женщины – в 60 лет.

Следом расположилась Россия – 215,4 доллара (около 92 тысяч тенге). Пенсионный возраст у мужчин – 65 лет, у женщин – 60 лет.

В Азербайджане средний размер пенсии составил 213 долларов (около 91 тысячи тенге). Возраст выхода на пенсию у мужчин – 65 лет, у женщин – 62,5 года.

В Беларуси этот показатель составил 190 долларов (около 81 тысячи тенге). Мужчины выходят на пенсию в 62,5 года, женщины – в 57,5 лет.

В Украине и мужчины, и женщины выходят на отдых в 60 лет, а средний размер пенсии достигает 128 долларов (около 55 тысяч тенге).

В среднем 127 долларов (около 54 тысяч тенге) получают пенсионеры Узбекистана. В этой стране мужчины выходят на пенсию в 65 лет, женщины – в 60.

В Армении средний размер пенсии составил 85 долларов (около 36 тысяч тенге). Возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин одинаковый – 63 года.

В Кыргызстане этот показатель составил 71,5 доллара (около 30 тысяч тенге). Мужчины в этой стране выходят на пенсию в 63 года, женщины – в 58 лет.

В Молдове пенсионеры в среднем получают 65,5 доллара (около 28 тысяч тенге). Возраст выхода на пенсию у мужчин – 63 года, у женщин – 59,5 года.

Самая низкая средняя пенсия в Таджикистане – 27,9 доллара (около 12 тысяч тенге). Мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет.

В Туркменистане данных по размеру пенсионных выплат не имеется.

Данные собраны из профильных министерств стран и Всемирной организации здравоохранения.

В октябре 2021 года в Минтруда сообщили о разработке поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года.

В частности, предлагается увеличить минимальный размер с 54% до 70% от прожиточного минимума, уменьшить минимальный стаж участия с 10 до 5 лет, убрать максимальное ограничение размера пенсии.

Еще одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) с 2023 года.

В 2022 году планируется увеличить минимальные пороги достаточности для досрочного изъятия части средств на покупку жилья, лечение или для передачи в доверительное управление.

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