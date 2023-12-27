В Казахстане считать минимальную зарплату будут по-новому

Министр рассказала, что новая методика учета минимальной заработной платы будет разработана в 2024 году.

«Основной посыл этой методики в том, что будут использоваться медианная зарплата и производительность труда. То, чего не было до сегодняшнего дня. Соответственно, в зависимости от того, какая производительность будет в Казахстане, какая будет медианная зарплата, от этого будет зависеть МЗП», — сказала Жакупова.

Она напомнила, что по поручению Главы государства, озвученном на совместном заседании палат Парламента 1 сентября 2023 года, было поручено довести размер МЗП до 85 тысяч тенге в 2024 году.