Предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами Администрации США. Об этом сообщает пресс-служба минторговли РК.

По данным Бюро национальной статистики РК, по итогам 2024 года товарооборот Казахстана и США составил 4.2 миллиарда долларов США, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом. Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% и составил 2,0 миллиарда долларов США. Импорт товаров из США в РК составил 2,2 миллиарда долларов США. Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92% поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом Президента США «О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами».

«Дополнительные пошлины будут распространяться на определенные группы товаров, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 млн долл. США. В их числе — фосфор, феросилиций, линзы, пшеничная клейковина, нитрат аммония. Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США. Правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана», — сообщили в министерстве торговли.

Республика Казахстан порядка 10 лет является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и строго придерживается ее принципов в реализации внешней торговой политики. В рамках двустороннего сотрудничества с США Казахстан обеспечивает равные и недискриминационные условия торговли в соответствии с международными обязательствами.

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