В Казахстане сельхозтехнику с ноября будут принимать на утилизацию

Казахстанцы смогут сдавать вышедшую из эксплуатации агротехнику на утилизацию в обмен на скидочные сертификаты, сообщили в ТОО «Оператор РОП», передает informburo.kz

Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч до 2 млн тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники:

владелец комбайна за сдачу техники весом более 50% от заводской массы (полная комплектация) может получить скидочный сертификат на 2 млн тенге;

за неполную комплектацию зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов – сертификат на 1,5 млн тенге;

за тракторы полной комплектации – сертификат на 1 млн тенге;

самодвижущиеся (гусеничные или колёсные) машины неполной комплектации будут принимать в обмен на сертификат номиналом в 560 тысяч тенге.

Скидочный сертификат можно использовать при приобретении новой сельскохозяйственной техники, произведённой в Казахстане, либо при покупке выпущенного в нашей стране легкого, грузового и пассажирского транспорта.

«Программа позволяет суммировать два сертификата при покупке одной агротехники или транспортного средства, а также перерегистрировать сертификат на другого человека, но не более двух раз. Срок действия сертификата с момента его регистрации – 12 месяцев», – отметили в компании.

Реализация программы утилизации вышедшей из эксплуатации аграрной техники позволит сельхозтоваропроизводителям обновить устаревший на 80% парк техники, считают в ТОО «Оператор РОП».

Принятые машины утилизируют на Карагандинском заводе. Приём агротехники начнётся предположительно 2 ноября.

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