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В Казахстане сформирован коллективный иммунитет — вице-премьер Тугжанов

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Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов пояснил, почему вакцину Pfizer разрешили бесплатно ставить всем казахстанцам, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах после заседания правительства Тугжанов сообщил, что в Казахстане привиты более 10 миллионов человек, это 80 процентов подлежащего вакцинации контингента и около 52 процентов всего населения.

«Изначально были многочисленные просьбы. По этому вопросу мы шли поэтапно. Во-первых, это была специальная группа лиц, которые имели возможность (привиться вакциной Pfizer. — Прим.). Это были многодетные матери, выезжающие за рубеж — им мы разрешение давали. Кроме этого, мы давали разрешение в последующем поэтапно кому 60 лет, затем за 50 лет.

В Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован. В связи с этим мы решили дать возможность нашим гражданам, с учетом многочисленных просьб, принять дополнительно Pfizer для сохранения в последующем коллективного иммунитета», — сообщил Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов.

Что касается отмены масочного режима, то она, по мнению вице-премьера, не является преждевременной.

«Мы даем возможность работать 100 процентам субъектов малого и среднего бизнеса. В соседних странах темпы заражения еще не снижены. Поэтому ограничения при пересечении границ мы не убирали, это паспорта вакцинации и ПЦР-тестирование», — объяснил он.

При этом Ералы Тугжанов заверил, что снятые ограничения не связаны со сроком годности вакцины.

«Срок годности с учетом последней поставки — до августа, июль включительно», — уточнил заместитель премьер-министра.

Напомним, решением МВК расширился контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer. Он дополнен следующими категориями:

  • лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
  • лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
  • лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;
  • все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане

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