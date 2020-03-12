В Казахстане школьников отправят на ранние каникулы, а студентов переведут на дистанционное обучение

Школьников отправят на каникулы, а студенты перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года. С 16 марта перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов», — заявил вице-премьер Ералы Тугжанов.

С 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий

С 16 марта по 5 апреля объявляеются каникулы для школьников

С 15 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение

Водится обязательная дезинфекция общественного транспорта;

Заперт на выезд в рамках международных культурыных и туристических мероприятий в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3

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