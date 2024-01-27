В Казахстане снесут строения вокруг аэропортов

В Министерстве транспорта Казахстана обсудили вопросы застройки вокруг аэропортов страны, сообщает Zakon.kz.

В совещании в Минтранспорта принимали участие представители Главной транспортной прокуратуры, центральных государственных и местных исполнительных органов, аэропортов и организаций. Рассмотрены вопросы по регулированию и контролю за строительством на приаэродромной территории с учетом требований безопасности полетов.

«Местным исполнительным органам указано о необходимости взять на особый контроль и принять меры по устранению ранее возведенных строений на приаэродромной территории», – говорится в сообщении за 26 января 2024 года.

Также сообщается, что представители Авиационной администрации Казахстана (ААК) инициировали вопрос в части установления зонирования на приаэродромной территории для определения точного количества имеющихся на сегодняшний день препятствий.

Вместе с тем в ходе совещания министр транспорта Марат Карабаев подчеркнул важность системного подхода и координации усилий всех заинтересованных сторон, а также для обеспечения безопасности полетов поручил разработать механизмы, обеспечивающие прозрачность и строгий контроль за ходом строительных процессов вблизи аэропортов РК

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