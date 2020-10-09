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В Казахстане снизили цены на одноразовые маски

www.pravda.com.ua

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В Казахстане снизили цены на маски. Теперь одноразовые медицинские маски будут стоить 60 тенге, передает zakon.kz.

На сайте премьер-министра сообщается, что Межведомственная комиссия определила предельную розничную цену на защитные маски в размере 40 тенге, на одноразовые медицинские маски — 60 тенге.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил ответственным госорганам совместно с бизнес-сообществом, отраслевыми ассоциациями проработать вопрос снижения цен на ПЦР-тестирование. Им дали три дня на то, чтобы они вынесли предложения на следующее заседание Межведомственной комиссии.

Кроме того, Тугжанов поручил в недельный срок обеспечить равномерное проведение ПЦР-тестирования в регионах, повысить эффективность работы мониторинговых групп по выявлению нарушений карантинного режима, в том числе в пунктах пропуска через государственную границу РК, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

По официальным данным, ранее розничная цена на одноразовые медицинские маски составляла 80 тенге.

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