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В Казахстане снизились цены на яйца. Что еще подешевело?

— Сегодня, 09:58
Изображение для новости: В Казахстане снизились цены на яйца. Что еще подешевело?

pixabay.com

Динамика цен на СЗПТ: яйцо продолжает дешеветь. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции РК.

Кроме того, в числе подешевевших товаров отмечены:

• Рис – снижение на 4,7% с начала года,
• Мука – на 1,8%,
• Гречневая крупа – на 0,3%.

Стабильными остаются цены на творог, подсолнечное масло и рожки — по итогам последней недели ценовые индексы остались на прежнем уровне или продемонстрировали незначительное колебание в пределах 0,1%.

Отмечен сезонный рост цен на овощи:

• Капусту — на 3,5%,
• Морковь — на 1,6%,
• Лук — на 1,8%,
• Картофель — на 1,7%.

Рост обусловлен сезонными факторами: затратами на хранение и логистику в межсезонье.



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