Динамика цен на СЗПТ: яйцо продолжает дешеветь. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции РК.
Кроме того, в числе подешевевших товаров отмечены:
• Рис – снижение на 4,7% с начала года,
• Мука – на 1,8%,
• Гречневая крупа – на 0,3%.
Стабильными остаются цены на творог, подсолнечное масло и рожки — по итогам последней недели ценовые индексы остались на прежнем уровне или продемонстрировали незначительное колебание в пределах 0,1%.
Отмечен сезонный рост цен на овощи:
• Капусту — на 3,5%,
• Морковь — на 1,6%,
• Лук — на 1,8%,
• Картофель — на 1,7%.
Рост обусловлен сезонными факторами: затратами на хранение и логистику в межсезонье.
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