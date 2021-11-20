В Казахстане снизились цены на пять видов социально значимых продуктов

За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары остался на прежнем уровне. За счет принятых мер третью неделю подряд отмечается снижение цен на морковь (-0,8%), лук (-0,7%), рожки, рис и картофель (-0,2%). По остальным продуктам цены стабильны.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провёл совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары и горюче-смазочные материалы, сообщает пресс-служба главы правительства.

Финансирование «оборотной схемы» в регионах достигло 48,9 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 97,7%. Эффективная работа по «оборотной схеме» отмечается в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низким уровень проводимой работы остаётся в Кызылординской и Мангистауской областях.

«Благодаря принятым мерам ситуация на рынке ГСМ стабилизировалась. Сейчас все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой на внутренний рынок светлых нефтепродуктов. По состоянию на 19 ноября сформирован достаточный совокупный запас нефтепродуктов – 200,6 тысячи тонн бензина и 215,8 тысячи тонн дизельного топлива, что достаточно для покрытия 15-суточной потребности страны», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Агентство по защите и развитию конкуренции по признакам установления монопольно высоких цен начало расследование в отношении птицефабрики в Карагандинской области. В адрес субъектов рынка куриных яиц и мяса птицы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях и Нур-Султане направлены семь уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением.

Заключены 14 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской и Жамбылской областях. Всего по республике заключено 154 таких акта.

Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.

Акиматам регионов поручили с учётом баланса производства и потребления обеспечить достаточные запасы в стабилизационных фондах, доведение до рекомендованных объёмов финансирование по «оборотной схеме», активизировать работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.