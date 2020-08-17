В Казахстане снят жёсткий карантин – постановление главного санврача вступило в силу

В Казахстане вступило в силу постановление главного государственного санврача РК о поэтапном смягчении ограничительных мер, передает informburo.kz

С сегодняшнего дня возобновили свою работу:

ТРЦ, торговые дома, торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 м 2 на одного посетителя);

на одного посетителя); салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 м 2 на одного посетителя по предварительной записи);

на одного посетителя по предварительной записи); фитнес-центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 м 2 на одного посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 м 2 на одного посетителя);

на одного посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 м на одного посетителя); детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более пяти человек, по записи);

дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек);

аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).

С 17 августа разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).

Возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

Какие ограничения сохранились

Остаются под запретом:

зрелищные, спортивные, семейные, памятные, торжественные и других массовые мероприятия, в том числе на дому;

работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и других развлекательных заведений для детей и взрослых:

деятельность объектов культуры, музеев, конференции, выставки, форумы;

работа бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков;

работа религиозных объектов;

передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.

Строгие ограничительные меры, действовавшие с 5 июля, сохраняются в выходные дни. Обязательными требованиями остаются масочный режим и социальное дистанцирование.

Стоит отметить, что в постановлениях санврачей в каждом регионе предусмотрены свои особенности. Например, в Алматы сохраняются ограничения для походов в горы. В ВКО сохраняются строгие карантинные меры в Жарминском, Курчумском районах и городе Курчатов.

Кто может прибывать в Казахстан, в какие страны можно вылететь

В постановлении главного санврача РК определены страны, откуда граждане могут прибывать в Казахстан. Для прибывающих из КНР, Южной Кореи, Японии, Грузии, Тайланда, Венгрии, Индии, Германии, Чехии, Малайзии, ОАЭ, Беларуси, Турции, Египета, Украины, Нидерландов, России практически никаких требований нет –необходимо лишь проходить термометрию и заполнить анкету.

Прибывающим из Польши, Узбекистана и Таджикистана необходимо иметь справку о отрицательном результате теста на Covid-19, если её нет – нужно сдать тест на месте прибытия или 14 дней провести на домашнем карантине.

С 17 августа поэтапно возобновляются международные полёты ОАЭ, Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию. «Эйр Астана» с 17 августа запускает прямые рейсы из Алматы в Дубай, с 18 августа – из Нур-Султана во Франкфурт, 19 августа – из Алматы в Киев.

Сайт InfoKazakhstan для возобновления работы предприятий

15 августа в Казахстане запустили электронную платформу InfoKazakhstan для выхода бизнеса из локдауна. На сайте можно в краткие сроки получить акт соответствия санитарным нормам.

Для этого необходимо:

зарегистрировать организацию на сайте с помощью ЭЦП, ознакомиться с требованиями к своему виду деятельности. Отдельные виды бизнеса, возобновляются без проверки, то есть в уведомительном порядке;

подготовить объект согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и заверить свою готовность, подав электронную заявку;

ждать, когда предприятие проверят на соответствие требованиям;

если результаты проверки положительные, в личном кабинете скачать акт соответствия санитарным требованиям на возобновление работы. Если отрицательные – устранить нарушения и подать заявку повторно.

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