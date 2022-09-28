В Казахстане снова наблюдается сбой в работе Beeline

На всей территории Казахстана наблюдаются перебои с работой интернета от Beeline, сообщает zakon.kz.

В редакцию zakon.kz поступают многочисленные жалобы от абонентов со всего Казахстана на работу «Интернет-дома».

Сегодня вообще ничего не работает, как будто мы опять в январе, домашний не работает, мобильный не работает.

В службе поддержки Beeline говорят, по всему Казахстану сеть упала, причины им неизвестны пока.

Скорости нет, потоки еле как.



Beeline не работает.

Это не первый случай за последние дни. 21 сентября интернет-связь от компании Beeline уже пропадала.

Тогда в Beeline заявили, что сбой произошел не по их вине, а все дело в обрыве оптического кабеля на территории парка информационных технологий «Алатау». Было заявлено, что обрыв случился по вине компании, которая проводила землеройные работы.

Что скажут в этот раз, пока неизвестно.

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